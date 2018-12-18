2018-12-18T12:12:14+03:00
Политика

ЛНР готова обменять пленных к Новому году

Об этом сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ЛНР подтверждает готовность провести обмен лицами, задержанными в ходе конфликта в Донбассе. Об этом заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

- В преддверии очередного раунда переговоров Минске подтверждаем свою готовность к обмену удерживаемыми лицами всех установленных на всех установленных, - ЛИЦ цитирует Кобцеву.

Кобцева в очередной раз подчеркнула, что Республика была готова к такому обмену «еще в конце зимы этого года и предоставила все необходимые списки».

- Однако Киев на протяжении всего этого времени всеми способами умышленно затягивает и отсрочивает дату обмена по надуманным причинам и пытается делить лиц, подлежащих обмену на некие категории. Это для нас совершенно неприемлемо и противоречит букве Минских соглашений, - подчеркнула представитель Республики.

Ранее Кобцева заявляла, что украинская сторона на переговорах участников Контактной группы и ее рабочих подгрупп вновь пытается втянуть Россию в процесс обмена лицами, удерживаемыми в результате конфликта в Донбассе.

Она также отмечала, что украинская сторона шантажирует ЛНР и ДНР, предлагая провести обмен лишь части удерживаемых лиц, обозначив отдельные категории не подлежащих обмену граждан.

Кобцева заявляла, что представители Киева заблокировали обмен пленными, перестав посещать заседания гуманитарной подгруппы.

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