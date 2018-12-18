ЛНР готова обменять пленных к Новому году
ЛНР подтверждает готовность провести обмен лицами, задержанными в ходе конфликта в Донбассе. Об этом заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
- В преддверии очередного раунда переговоров Минске подтверждаем свою готовность к обмену удерживаемыми лицами всех установленных на всех установленных, - ЛИЦ цитирует Кобцеву.
Кобцева в очередной раз подчеркнула, что Республика была готова к такому обмену «еще в конце зимы этого года и предоставила все необходимые списки».
- Однако Киев на протяжении всего этого времени всеми способами умышленно затягивает и отсрочивает дату обмена по надуманным причинам и пытается делить лиц, подлежащих обмену на некие категории. Это для нас совершенно неприемлемо и противоречит букве Минских соглашений, - подчеркнула представитель Республики.
Ранее Кобцева заявляла, что украинская сторона на переговорах участников Контактной группы и ее рабочих подгрупп вновь пытается втянуть Россию в процесс обмена лицами, удерживаемыми в результате конфликта в Донбассе.
Она также отмечала, что украинская сторона шантажирует ЛНР и ДНР, предлагая провести обмен лишь части удерживаемых лиц, обозначив отдельные категории не подлежащих обмену граждан.
Кобцева заявляла, что представители Киева заблокировали обмен пленными, перестав посещать заседания гуманитарной подгруппы.