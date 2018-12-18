2018-12-18T10:32:19+03:00
Происшествия

В Макеевке задержали подозреваемого в краже и мошенничестве

Им оказался мужчина, помогавший местной жительнице по хозяйству
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В дежурную часть Червоногвардейского райотдела полиции Макеевки обратилась 32-летняя макеевчанка с заявлением о том, что неизвестный украл ее мобильный телефон.

В ходе отработки круга подозреваемых стражи порядка установили, что к совершению преступления причастен 27-летний ранее судимый местный житель, который сознался в содеянном.

- Задержанный пояснил, что периодически помогал потерпевшей по хозяйству, за что получал денежные средства. Сумма, выданная за последнюю выполненную работу его не удовлетворила, и он решил похитить телефон хозяйки, который в последствии продал незнакомцу. Правоохранители также выяснили, что злоумышленник причастен еще к одному преступлению. Несколькими месяцами ранее он пообещал своему знакомому починить неисправную бензопилу, а в итоге продал ее за 1000 рублей, потратив деньги на личные нужды, - рассказали в полиции.

Действия задержанного подпадают под санкции п. «в» ч. 2 ст. 164 УК ДНР (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 1 ст. 165 УК ДНР (мошенничество). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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