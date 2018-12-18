2018-12-18T10:10:38+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: ВСУ три раза за сутки нарушили «перемирие»

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, Логвиново и Желобок
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики.

Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и сел Логвиново и Желобок.

Огонь велся из 82-миллиметровых минометов и противотанковых станковых гранатометов СПГ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

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