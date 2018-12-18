2018-12-18T10:01:54+03:00
Политика

На Трудовских погиб мирный житель

Трагедия случилась в результате ночного обстрела ВСУ
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Мирный житель поселка шахты Трудовская, что на западе Донецка, погиб этой ночью в результате разрыва мины. Об этом сообщил глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский.

- Вчера около 23:00 в поселке Трудовские по улице Зеленый Гай мирный житель погиб из-за получения минно-взрывной травмы. Зеленый Гай - самое опасное место на Трудовских, - сказал Жуковский.

Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники прокуратуры Республики.

В последнее время ВСУ чаще стали обстреливать мирные кварталы. При этом выпускают запрещенные минскими договоренностями крупнокалиберные мины. В сводках снова появилась информация о раненых мирных жителях.

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