На Трудовских погиб мирный житель
Мирный житель поселка шахты Трудовская, что на западе Донецка, погиб этой ночью в результате разрыва мины. Об этом сообщил глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский.
- Вчера около 23:00 в поселке Трудовские по улице Зеленый Гай мирный житель погиб из-за получения минно-взрывной травмы. Зеленый Гай - самое опасное место на Трудовских, - сказал Жуковский.
Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники прокуратуры Республики.
В последнее время ВСУ чаще стали обстреливать мирные кварталы. При этом выпускают запрещенные минскими договоренностями крупнокалиберные мины. В сводках снова появилась информация о раненых мирных жителях.