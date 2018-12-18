На Трудовских погиб мирный житель

18 Дек. 09:56 2018-12-18T10:01:54+03:00

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Мирный житель поселка шахты Трудовская, что на западе Донецка, погиб этой ночью в результате разрыва мины. Об этом сообщил глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский.

- Вчера около 23:00 в поселке Трудовские по улице Зеленый Гай мирный житель погиб из-за получения минно-взрывной травмы. Зеленый Гай - самое опасное место на Трудовских, - сказал Жуковский.

Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники прокуратуры Республики.

В последнее время ВСУ чаще стали обстреливать мирные кварталы. При этом выпускают запрещенные минскими договоренностями крупнокалиберные мины. В сводках снова появилась информация о раненых мирных жителях.