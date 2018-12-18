2018-12-18T07:10:37+03:00
Общество

Кому в Луганске положены детские новогодние подарки

В Луганске начали выдавать детские подарки к Новому году
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Выдача новогодних подарочных наборов детям дошкольного возраста, не посещающим детские дошкольные учреждения, и детям школьного возраста, не обучающимся в образовательных учреждениях, уже началась, сообщили в администрации города Луганска.

- При себе необходимо иметь оригиналы свидетельства о рождении ребенка, паспорта родителя и документа, удостоверяющего личность получателя подарка, – рассказали в администрации.

Также там обратили внимание на то, что в случае несоответствия фактического места проживания с местом регистрации при себе нужно иметь заверенную справку или актом с места жительства.

Получить подарки можно по адресу: улица Пушкина, 8, 1 этаж (актовый зал).

Пункт выдачи работает: понедельник-четверг – с 09-00 до 16-00; пятница – с 09-00 до 15-00; перерыв – с 12-00 до 13-00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (0642) 93 21 71.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном