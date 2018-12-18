Кому в Луганске положены детские новогодние подарки
Выдача новогодних подарочных наборов детям дошкольного возраста, не посещающим детские дошкольные учреждения, и детям школьного возраста, не обучающимся в образовательных учреждениях, уже началась, сообщили в администрации города Луганска.
- При себе необходимо иметь оригиналы свидетельства о рождении ребенка, паспорта родителя и документа, удостоверяющего личность получателя подарка, – рассказали в администрации.
Также там обратили внимание на то, что в случае несоответствия фактического места проживания с местом регистрации при себе нужно иметь заверенную справку или актом с места жительства.
Получить подарки можно по адресу: улица Пушкина, 8, 1 этаж (актовый зал).
Пункт выдачи работает: понедельник-четверг – с 09-00 до 16-00; пятница – с 09-00 до 15-00; перерыв – с 12-00 до 13-00.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (0642) 93 21 71.