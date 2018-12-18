В Луганске эпидемия ОРВ

18 Дек. 07:04 2018-12-18T07:04:42+03:00

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Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Луганске на 4 процента выше порога эпидемии. Об этом на аппаратном совещании в администрации Луганска заявила заместитель главного санитарного врача города Валентина Ступина.

- В целом, по городу превышение эпидпорога на 4 процента. По отдельным возрастным группам этот процент различен, самый высокий – у школьников, уровень заболеваемости в коллективах учащихся на 66 процентов выше эпидемического порога, – отметила она.

- Зарегистрировано 3 случая заболевания гриппом «А» среди детей, – добавила Ступина.

Заместитель главврача акцентировала внимание, что работники СЭС ведут ежедневный мониторинг ситуации, и призвала луганчан соблюдать необходимые меры профилактики гриппа.

- У нас еще есть вакцина по лечебным учреждениям, если кто-то хочет сделать прививку, обращайтесь в поликлиники по месту жительства, – сказала она.

Главврач городской поликлиники №12 Валерий Галинкин уточнил, что бесплатную вакцинацию против гриппа прошли 20 тысяч взрослых и 4700 детей.