В ЛНР определён неснижаемый запас пшеницы, который обеспечит безопасность Республики

17 Дек. 18:23 2018-12-17T18:23:46+03:00

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В связи с плохим урожаем в этом году и рекордным – в прошлом, в правительстве Луганской Народной Республики было принято решение о неснижаемом запасе пшеницы. Это необходимо для того, чтобы жители Республики чувствовали себя в полной безопасности.

— В прошлом году у нас был рекордный урожай, но продовольственная пшеница из всего объема урожая составляла порядка 40%. В этом году у нас было собрано 111 тысяч тонн пшеницы, но 70% – это продовольственная пшеница, — отметил председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов.

Несмотря на низкий урожай пшеницы в этом году, Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что в отрасли сельского хозяйства наблюдаются положительные тенденции и изменения.

Напомним, что в этом году аграриям для проведения осенней посевной кампании был выдан беспроцентные кредиты на общую сумму 50 млн рублей.