2018-12-17T18:23:46+03:00
Общество

В ЛНР определён неснижаемый запас пшеницы, который обеспечит безопасность Республики

Об этом рассказал председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В связи с плохим урожаем в этом году и рекордным – в прошлом, в правительстве Луганской Народной Республики было принято решение о неснижаемом запасе пшеницы. Это необходимо для того, чтобы жители Республики чувствовали себя в полной безопасности.

— В прошлом году у нас был рекордный урожай, но продовольственная пшеница из всего объема урожая составляла порядка 40%. В этом году у нас было собрано 111 тысяч тонн пшеницы, но 70% – это продовольственная пшеница, — отметил председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов.

Несмотря на низкий урожай пшеницы в этом году, Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что в отрасли сельского хозяйства наблюдаются положительные тенденции и изменения.

Напомним, что в этом году аграриям для проведения осенней посевной кампании был выдан беспроцентные кредиты на общую сумму 50 млн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном