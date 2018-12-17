НМ ДНР гарантирует соблюдение тишины на время ремонта водопровода

17 Дек. 17:17 2018-12-17T17:17:21+03:00

В результате аварии на водопроводе «Горловка-Дзержинск» без воды остался г. Дзержинск и его окрестности

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Вчера вечером, 16 декабря, в 22:00 произошел порыв на водоводе «Горловка-Дзержинск», в результате которого без водоснабжения остались жители Дзержинска и его окрестностей. В прорыве поспешили обвинить силы Народной милиции Республики.

— Украинские пропагандисты из т.н. «Донецкой ВГА», поспешили обвинить в этом нас. Якобы порыв произошел в результате обстрела со стороны наших защитников. Однако, это информация идет в разрез утреннего официального заявления оккупантов, в котором сообщается, что обстрелов, даже придуманных оккупантами, в это районе не зафиксировано, — рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

На данный момент сотрудниками КП «Вода Донбасса» производится поиск места повреждения, чтобы можно было провести ремонтные работы. Народная милиция готова обеспечить режим тишины на время ремонтных работ и надеется, что украинские силовики сделают тоже самое.

Напомним, добиться соблюдения тишины на время проведения любых ремонтных работ, зачастую, бывает очень сложно.