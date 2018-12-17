За прошедшую неделю ВСУ дважды использовали ударные беспилотники

17 Дек. 16:36 2018-12-17T16:36:05+03:00

Более 140 нарушений со стороны украинских силовиков было зафиксировано с 10 по 16 декабря. Один жилой дом был повреждён

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Украинская армия продолжает вести ежедневные обстрелы по территории ДНР. За прошедшую неделю было зафиксировано145 нарушений режима прекращения огня, в результате которых был повреждён один жилой дом.

— В период с 10 по 16 декабря вооружённые формирования Украины выпустили по территории ДНР 1 943 единицы различных боеприпасов, — подвели неутешительный итог минувшей недели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В 17 ящиках с снарядами, которые были полностью использованы для обстрелов Республики, лежали 28 мин калибром 120 миллиметров и 33 мины калибром 82 миллиметра.

Кроме того, украинская армия дважды использовала боевые беспилотные летательные аппараты в небе над Донецкой Народной Республикой.

Напомним, что за минувшие сутки было зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня, во время которых по территории ДНР выпустили более 400 боеприпасов (подробнее).