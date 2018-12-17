2018-12-17T15:15:23+03:00
Политика

Для наступления в Донбассе Украина отправила под Горловку 20 тысяч военных

На Светлодарской дуге и под Горловкой зафиксировано усиление сил и средств. «Ураганы» и «Смерчи» могут ударить в любой момент
Цесанна АНТОНЕНКО
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Помимо планов по эскалации конфликта на Мариупольском направлении, Украина, очевидно, не оставляет своих попыток прорвать линию обороны Народной милиции ДНР и на Горловском направлении. Там зафиксирована высокая концентрация сил и средств украинской армии.

— Здесь находятся 72-я механизированная 58-я мотопехотная, 1-я танковая и 81-я аэромобильная бригады, — отметил сегодня, 17 декабря, заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин (подробнее).

Кроме того, под Горловку и в район Светлодарской дуги переброшены два реактивных дивизиона РСЗО «Ураган» и дивизион трехсотмиллиметровых реактивных систем залпового огня «Смерч». В ближайшее время ожидается прибытие большого количества силовиков украинской армии.

— Нашим защитникам на Горловском направлении будет противостоять группировка противника в составе шести бригад, общей численностью до 20 000 человек, — отметил Эдуард Басурн.

Огнём по Горловке могут ударить свыше 120-ти танков, более 250-ти орудий полевой артиллерии и минометов, более 110 установок реактивных систем залпового огня.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 декабря военнослужащие Народной милиции ДНР пресекли попытку украинских «разведчиков» приблизиться к своим позициям на Горловском направлении (подробнее). Кроме того, сегодня, 17 декабря, Эдуард Басурин назвал новою возможную даты наступления украинской армии (подробнее).

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