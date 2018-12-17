Срочное сообщение оперативного командования ДНР: названа новая дата наступления ВСУ - 24-25 декабря
Украина не оставляет своих намерений по эскалации конфликта в Донбассе. Наступление или так называемый «мариупольский блицкриг», запланированное на 14 декабря, пришлось перенести на более поздний срок. Связано ли это с тем, что к 14 числу армия Украины не была готова к столь масштабному наступлению, или с тем, что Народная милиция ДНР поспешила обнародовать данные разведки, на данный момент сказать сложно. Тем не менее, разведданные по-прежнему указывают на масштабную подготовку украинских силовиков к скорому наступлению.
— Киевским режимом инициирована пропагандистская кампания по убеждению украинской и западной общественности в том, что Народная милиция ДНР якобы готовит вооруженную провокацию. Украинскими пропагандистскими СМИ даже названа точная дата начала нашего наступления – 24-25 декабря, что совершенно не вызывает удивления, — заявил сегодня, 17 декабря, заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин (подробнее)
Даты, по его мнению, выбраны не случайно, ведь 26 декабря заканчивается введённое в десяти областях Украины военное положение.
Отметим, что сам Президент Украины Пётр Порошенко в одном из своих обращений по поводу военного положения в стране подчеркнул, что продлит его только в случае активизации военных действий на востоке государства.
— Не исключено, что 24-25 декабря сами ВСУ предпримут попытку наступления, — резюмировал Эдуард Басурин.
Напомним, что прошлой датой наступления на Мариупольском направлении было названо 14 декабря. Последние несколько недель там идут активные приготовления к прорыву линии соприкосновения, приезжают военные, пригнаны боевые истребители (подробнее).