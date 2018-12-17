В результате ДТП в Юнокоммунаровске погибло два человека

СЕГОДНЯ 12:42 2018-12-17T12:42:08+03:00

Машина вылетела на обочину и столкнулась с деревом. Мужчина-водитель и женщина-пассажир погибли на месте

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Вчера, 16 декабря, в городе Юнокоммунаровск случилась страшная авария, в которой погибло два человека. Мужчина, сидевший за рулём Жигули, не справился с управлением и машину вынесло на обочину.

— Водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате происшествия погибло два человека: мужчина, 1958 года рождения и женщина, 1960 года рождения, — рассказали в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Водитель и пассажирка погибли на месте. Сотрудники МЧС извлекли их тела из автомобиля и передали врачам скорой помощи. На данный момент известно, что оба погибших были жителями Юнокоммунаровска.

Напомним, что ГАИ Республики призывает водителей и пешеходов быть максимально бдительными, ведь из-за постоянного тумана видимость на дороге значительно ниже, а заморозки ухудшают состояние дорог.