2018-12-17T12:13:05+03:00
Спорт

Сотрудники министерств ДНР приняли участие в фестивале ГТО в Донецке

В соревнованиях приняли участие 123 человека из 12 министерств Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: Минспорт ДНРФОТО: Минспорт ДНР
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Вчера, 16 декабря, сотрудники 12 министерств Республики сняли свои строгие костюмы и переоделись в спортивные штаны, футболки и кроссовки. Такими чиновников увидишь нечасто, но повод для перемен в гардеробе был более чем весомый. Более 120 министерских сотрудников собрались в донецком легкоатлетическом манеже, чтобы принять участие в фестивале ГТО.

— В соревнованиях приняли участие 123 человека из 12 министерств Донецкой Народной Республики, среди которых сотрудники МВД, МЧС, министерства финансов, министерства доходов и сборов, министерства здравоохранения, министерства молодежи, спорта и туризма, министерства труда и социальной политики, министерства образования и науки, министерства транспорта, министерства культуры, министерства промышленности и торговли, министерства связи, а также сотрудники аппарата Администрации Главы ДНР, — рассказали в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма Республики.

Сотрудники министерств посоревновались в челночном беге, отжиманиях, прессе, подтягиваниях, беге на 60 метров, поднятии 16-килограмовой гири и других нормах ГТО.

Между прочим, более 80 процентов чиновников смогли похвастать своей физической формой и сдать нормативы.

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