Самый большой университет Республики распахнул свои двери для более чем 600 абитуриентов

17 Дек. 11:21 2018-12-17T11:21:51+03:00

В ДонНУ прошёл день открытых дверей, во время которого будущих студентов познакомили с Ректором, факультетами и специальностями

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Донецкий национальный университет – самый большой во всей Республике, в нём учится около 12 тысяч человек, которые в будущем станут учителями, переводчиками, юристами, изобретателями и учёными. Вчера, 16 декабря, ДонНУ в очередной раз распахнул свои двери для молодых людей, которые вот-вот закончат школы, и их родителей.

В большом актовом зале главного корпуса университета собралось более шестисот человек. Как и обычно, со сцены для будущих студентов выступили почётные гости – бывшие студенты, а сейчас – выпускники Донецкого национального университета.

— Совместными усилиями профильных министерств, правительства и депутатов мы сможем обеспечить для выпускников рабочие места и стабильное будущее. А вам остается лишь серьезно отнестись к выбору специальности и стать профессионалами своего дела. Желаю вам удачи на вступительных экзаменах и высоких результатов в университете, — обратилась к абитуриентам председатель комитета по образованию, науке и культуре Народного Совета ДНР Наталья Волкова.

Кроме знакомства с Ректором – Светланой Владимировной Беспаловой – пришедших ребят познакомили с факультетами и специальностями университета и пригласили посмотреть на них изнутри.

На одном из самых больших и самом старом факультете ДонНУ – филологическом – абитуриентам о специфике обучения и перспективах трудоустройства рассказали бывшие студенты, а теперь работающие специалисты. Журналисты телеканалов, интернет изданий и прессы Республики, действующие психологи, преподаватели.

До конца учебного года ещё целых пять месяцев, за которые ученики успеют определиться с будущей специальностью, а те, кто не попал вчера на День открытых дверей, могут не расстраиваться, ведь за эти пять месяцев в ДонНУ пройдёт ещё ни один День открытых дверей.