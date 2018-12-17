За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более четырёхсот боеприпасов

СЕГОДНЯ 10:30 2018-12-17T10:30:58+03:00

Обстрелы велись на всех направлениях

Изменить размер текста: A A

Вооружённые силы Украины продолжают вести ежедневные обстрелы по территории ДНР. За прошедшие сутки было зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Обстрелы велись на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, Доломитное); Ясиноватая, Васильевка, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Вольво-центр, Александровка), Докучаевск, Старомарьевка, Ленинское, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Всего по территории Республики выпустили 426 различных боеприпасов, среди которых БМП и БТР, РПГ и СПГ, АГС, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, что ситуация на линии соприкосновения остаётся напряжённой. Сутками ранее, 15 декабря, было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня, во время которых украинские силовики выпустили по территории Республики 112 боеприпасов.