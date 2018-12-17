2018-12-17T10:00:28+03:00
Политика

Украина перебросила к линии соприкосновения с ЛНР пять «Гвоздик»

Продолжается наращивание сил вдоль всей линии соприкосновения, переброска вооружения и боеприпасов
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинская армия продолжает наращивать силы вдоль всей линии соприкосновения и перебрасывать к ней вооружение и боеприпасы. Обстановка остаётся напряжённой, но контролируемой.

— Вскрыто прибытие трех САУ 2С1 "Гвоздика" из состава 10-й бригады ВСУ в район Тошковки. Две САУ "Гвоздика" из состава 72-й бригады ВСУ расположены на территории молочно-товарной фермы (МТФ) в населенном пункте Видродження, — сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Кроме того, с полевого артиллерийского склада 72-й бригады в подразделения соединения были переданы 340 мин калибром 120 миллиметров. В связи с этим в Народной милиции Республики не исключают активизацию мощных миномётных обстрелов на Дебальцевском направлении.

Напомним, за прошедшие сутки украинская армия открыла миномётный огонь по трём населённым пунктам Республики. Всего было зафиксировано пять нарушений режима тишины (подробнее).

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