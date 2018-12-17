2018-12-17T08:57:11+03:00
Политика

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли четыре посёлка в ЛНР

Обстрелы велись из миномётов и СПГ. Информации о жертвах и разрушениях пока нет
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинские силовики как стреляли, так и стреляют по территории ЛНР. Вчера массированному миномётному обстрелу подверглись три населённых пункта Республики, ещё по одному посёлку вёлся огонь из СПГ. Всего за минувшие сутки было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали населённые пункты Фрунзе, Калиновка, Донецкий и Смелое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

По населённому пункту Донецкий украинские силовики дважды открывали миномётный огонь. Первый раз в 16:50, когда по посёлку выпустили 2 мины калибром 120 миллиметров и 3 мины калибром 82 миллиметра. Во второй раз в 18:45, когда было использовано 6 мин калибром 82 миллиметра.

Также миномётному обстрелу подверглись населённые пункты Смелое (в 21:15 по нему выпустили 4 мины калибром 120 миллиметров) и Фрунзе (в 22:00 по нему ударили 12 мин калибром 120 миллиметров).

Посёлок Калиновка был обстрелян из СПГ-9 и крупнокалиберных пулемётов в 14:20.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях в результате этих обстрелов уточняется.

Напомним, что сутками ранее, 15 декабря, Вооружённые силы Украины четыре раза нарушили режим тишины, обстреляв населённые пункты Желобок, Калиново, Донецкий и Смелое.

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