2018-12-16T19:33:19+03:00
Звезды

Новый год в Донецке 2019: Донбасс Опера приглашает в гости детей и взрослых

Уже скоро придёт Новый год в Донецке 2019. В донецком театре оперы и балета рассказали, какие представления в канун зимних праздников ждёт всех желающих
Цесанна АНТОНЕНКО
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До того, как придёт Новый год в Донецке 2019, осталось всего 15 дней и, в связи с этим, Донбасс Опера приглашает детей и взрослых посетить интересные предновогодние представления.

— В самый канун Нового года, 31 декабря в 15:00 Донбасс Опера традиционно приглашает всех своих зрителей окунуться в мир новогоднего волшебства с артистами балета и симфонического оркестра и посмотреть балет «Щелкунчик» П. Чайковского, — рассказали в литературно-драматургической части театра.

Кроме того, для детей в их новогодние каникулы подготовлена программа из детских спектаклей и взрослого, но очень красивого балета. 27 декабря в 10:30 – мюзикл «Буратино»; 4 января в 10:30 и 13:30 – балет «Щелкунчик»; 8 января в 10:30 и 13:30 – музыкальная сказка «Двенадцать месяцев».

В Театральную гостиную 23, 28 и 29 декабря Донбасс Опера приглашает на специальную программу «За пять минут до Нового года», где прозвучат лучшие и любимейшие новогодние песни.

— Перед детскими спектаклями с 22 декабря по 13 января в фойе театра возле ёлки зрителей, как всегда, ожидает Новогодний утренник. Дед Мороз, Снегурочка, их сказочные друзья и, конечно же, символ 2019 года – очаровательная Свинка Нюша, — рассказали в театре.

Напомним, что открытие главной Новогодней ёлки состоится 21 декабря в Донецке на площади Ленина.

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