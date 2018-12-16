В ДНР отремонтируют более 170 километров дорог

СЕГОДНЯ 17:21 2018-12-16T17:21:53+03:00

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Сегодня, 16 декабря, в Донецке состоялось совещание по вопросу строительно-ремонтных дорожных работ, которое провел вице-премьер Игорь Мартынов. В итоге был разработан план ремонтных работ на следующий, 2019, год.

— В 2019 году запланировано отремонтировать 172 километра автодорожного покрытия. Планируется осуществить ремонт мостовых переходов, выполнить капитальный ремонт дорожного полотна, — сказал Министр транспорта Дмитрий Подлипанов.

Кроме ремонтных работ, на совещании был поднят вопрос организации и проведения тендеров и развитие Республиканской нормативной правовой базы в области государственного регулирования строительных норм и правил, инициатором которой должен стать непосредственно Подлипанов. Ему же поручено рассмотреть возможность учета загруженности улично-дорожной сети при оценке состояния дорог, проанализировать структуру себестоимости дорожных ремонтно-строительных работ, определить перечень проблемных вопросов.

В совещании приняли участие представитель ООО «Автобан» Эдуард Селищев и директор дорожного департамента ООО «Донспецпром» Александр Косик.