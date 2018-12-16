НМ ДНР предотвратила попытку украинских силовиков пересечь границу под Верхнеторецким

16 Дек. 16:38 2018-12-16T16:38:46+03:00

Две группы украинских боевиков попытались провести разведку на Горловском направлении. В результате неудачного рейда пять «разведчиков» были ранены

Изменить размер текста: A A

Этой ночью сразу две группы украинских силовиков попытались провести разведку позиций Народной милиции ДНР в районе населённого пункта Верхнеторецкое под Горловкой. Выдвинулись они с позиций в районе Светлодарска, где базируется 92-я бригада ВСУ. Далеко «разведчики» не зашли

— Наши военнослужащие своевременно выявили приближающегося противника, после чего устроили засаду, и огнем из стрелкового оружия заставили его не только отказаться от выполнения задачи, но и принудили к паническому бегству. По предварительной информации, в ходе неудачного рейда, пятеро украинских разведчиков получили ранения, — рассказал сегодня, 16 декабря, начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Уцелевшие силовики бросились в рассыпную, оставив своих раненных товарищей, которые, в итоге, вынуждены были выбираться самостоятельно. К ним на помощь так никто и не пришёл.

Напомним, что, по данным разведки, украинская армия продолжает наращивать свои силы на Горловском направлении (подробнее).