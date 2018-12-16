2018-12-16T15:53:26+03:00
Политика

ВСУ усиливают позиции на Горловском направлении

В Константиновку прибыли 60 танков и БМП и два батальона 93-й бригады украинской армии
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Разведка Народной милиции ДНР сообщает о сложном положении не только на Мариупольском, но и на Горловском направлении, где Вооружённые силы Украины продолжают усиливать свои позиции.

— За прошедшие 2 дня на железнодорожной станции Константиновка разгрузились танковый и механизированный батальоны 93-й механизированной бригады, увеличив группировку более чем на шестьдесят единиц танков и БМП, — сообщил сегодня, 16 декабря, начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Кроме того, именно на этом направлении резко увеличилось число полётов беспилотников украинской армии, которые продолжают сбивать силы противовоздушной обороны Республики. Делается это для того, чтобы выяснить позиции армии ДНР вокруг Горловки.

Напомним, по данным разведки Республики ВСУ продолжают концентрировать свои силы на Мариупольском направлении и даже согнали в Бердянск истребители (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДНР стали молодоженами более 4 тысяч пар
В ДНР отремонтируют более 170 километров дорог
НМ ДНР предотвратила попытку украинских силовиков пересечь границу под Верхнеторецким
Украина планирует пустить на Донбасс авиацию? В Бердянск прибыли 4 СУ-25
В Донбассе стало меньше гибнуть мирных жителей
Кто из солдат ВСУ причастен к ранению жителя Донецка
Омбудсмен ДНР: вмешательство государства в сферу религии недопустимо
Часть Калиненского района Донецка обесточена в результате аварии
Минагропром ДНР провёл инспекцию «Теплиц Донбасса»
После четырёх лет простоя на Старобешевской ТЭС заработал восьмой энергоблок
Контролера Ощадбанка осудили за помощь пенсионерам из ЛНР
Советом Министров ЛНР теперь управляет Руководитель, назначаемый Председателем Совмина
Количество и сила обстрелов в ДНР стали значительно меньше
Субботним вечером ВСУ обстреляли четыре посёлка в ЛНР