2018-12-16T15:53:26+03:00
Политика

ВСУ усиливают позиции на Горловском направлении

В Константиновку прибыли 60 танков и БМП и два батальона 93-й бригады украинской армии
Цесанна АНТОНЕНКО
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Разведка Народной милиции ДНР сообщает о сложном положении не только на Мариупольском, но и на Горловском направлении, где Вооружённые силы Украины продолжают усиливать свои позиции.

— За прошедшие 2 дня на железнодорожной станции Константиновка разгрузились танковый и механизированный батальоны 93-й механизированной бригады, увеличив группировку более чем на шестьдесят единиц танков и БМП, — сообщил сегодня, 16 декабря, начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Кроме того, именно на этом направлении резко увеличилось число полётов беспилотников украинской армии, которые продолжают сбивать силы противовоздушной обороны Республики. Делается это для того, чтобы выяснить позиции армии ДНР вокруг Горловки.

Напомним, по данным разведки Республики ВСУ продолжают концентрировать свои силы на Мариупольском направлении и даже согнали в Бердянск истребители (подробнее).

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