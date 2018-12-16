2018-12-16T14:24:51+03:00
Политика

В Донбассе стало меньше гибнуть мирных жителей

В ООН назвали количество жертв за ноябрь
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В результате вооруженных действий в Донбассе количество жертв среди мирных жителей в ноябре сократилось на 45% по сравнению с октябрем. Об этом сообщает пресс-служба ООН в Тwitter.

В частности, за этот период пострадали 10 человек. Восемь из них получили ранения, а двое погибли от разрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов. Всего же в 2018 году в Донбассе пострадали 270 человек из числа гражданского населения.

Кстати, 13 декабря в результате обстрела места раздачи гуманитарной помощи в поселке шахты Трудовская Петровского района Донецка был ранен мирный житель. Обстрел проводился с использованием беспилотника, который впоследствии был сбит. На сохранившемся видео запечатлены два украинских военных, готовивших летательный аппарат.

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