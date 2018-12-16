Кто из солдат ВСУ причастен к ранению жителя Донецка
- При изучении материалов со сбитого в районе поселка шахты Трудовская беспилотника были установлены лица украинских военных, причастных к совершению преступлений против мирного населения, – сказал на брифинге начальник пресс-службы УНМ Республики Даниил Безсонов.
В частности, эти военные причастны к обстрелу 13 декабря места раздачи гуманитарной помощи в поселке шахты Трудовская Петровского района Донецка и ранению мирного жителя.
Напомним, что накануне два беспилотника ВСУ были сбиты во время нанесения ударов по территории ДНР. При изучении видеоматериалов с этих беспилотников и было выявлено видео, на котором запечатлены украинские военные, готовившие летательные аппараты. Сейчас в УНМ ДНР устанавливают личности этих военнослужащих.