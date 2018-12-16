2018-12-16T14:19:49+03:00
Политика

Кто из солдат ВСУ причастен к ранению жителя Донецка

В управлении Народной милиции (УНМ) ДНР обнародовали видео с украинскими военными, причастными к ударам беспилотников
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
На видео со сбитого беспилотника солдаты ВСУ позируют на камеру. Фото: Скриншот видео УНМ ДНРНа видео со сбитого беспилотника солдаты ВСУ позируют на камеру. Фото: Скриншот видео УНМ ДНР
Изменить размер текста:

- При изучении материалов со сбитого в районе поселка шахты Трудовская беспилотника были установлены лица украинских военных, причастных к совершению преступлений против мирного населения, – сказал на брифинге начальник пресс-службы УНМ Республики Даниил Безсонов.

В частности, эти военные причастны к обстрелу 13 декабря места раздачи гуманитарной помощи в поселке шахты Трудовская Петровского района Донецка и ранению мирного жителя.

Напомним, что накануне два беспилотника ВСУ были сбиты во время нанесения ударов по территории ДНР. При изучении видеоматериалов с этих беспилотников и было выявлено видео, на котором запечатлены украинские военные, готовившие летательные аппараты. Сейчас в УНМ ДНР устанавливают личности этих военнослужащих.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Управлению ударными беспилотниками ВСУ обучают западные инструкторы
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном