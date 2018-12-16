Кто из солдат ВСУ причастен к ранению жителя Донецка

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-16T14:19:49+03:00

На видео со сбитого беспилотника солдаты ВСУ позируют на камеру. Фото: Скриншот видео УНМ ДНР

В управлении Народной милиции (УНМ) ДНР обнародовали видео с украинскими военными, причастными к ударам беспилотников

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- При изучении материалов со сбитого в районе поселка шахты Трудовская беспилотника были установлены лица украинских военных, причастных к совершению преступлений против мирного населения, – сказал на брифинге начальник пресс-службы УНМ Республики Даниил Безсонов.

В частности, эти военные причастны к обстрелу 13 декабря места раздачи гуманитарной помощи в поселке шахты Трудовская Петровского района Донецка и ранению мирного жителя.

Напомним, что накануне два беспилотника ВСУ были сбиты во время нанесения ударов по территории ДНР. При изучении видеоматериалов с этих беспилотников и было выявлено видео, на котором запечатлены украинские военные, готовившие летательные аппараты. Сейчас в УНМ ДНР устанавливают личности этих военнослужащих.