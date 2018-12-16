16 Дек. 13:04 2018-12-19T10:59:24+03:00

Сейчас ремонтные бригады делают всё возможное, чтобы восстановить электроэнергию в частных и многоэтажных домах, а также теплопункте

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В одном из районов столицы на данный момент нет свет. Авария обесточила часть Калининского района Донецка, оставив без электроэнергии частные и многоквартирные дома, а также теплопункт.

— Сейчас без напряжения находятся следующие объекты: один теплопункт по улице Павших Коммунаров, частные дома по улице Лабутенко и десять многоквартирных домов по улице Автотранспортников, — рассказал Донецкому Агентству Новостей лава Калининского района города Донецка Василий Ткачук.

Причины аварии, а также место, где она произошла, на данный момент не сообщаются. Известно, что электроэнергия пропала этой ночью и в данный момент специалисты ведут ремонтно-восстановительные работы, чтобы вернуть электроэнергию в обесточенные дома.

Напомним, что Калининский район расположен в восточной части Донецка и граничит с Макеевкой.