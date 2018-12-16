Минагропром ДНР провёл инспекцию «Теплиц Донбасса»

СЕГОДНЯ 12:17 2018-12-16T13:00:29+03:00

Выездная проверка была проведена в соответствии с поручением Главы Республики

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В Донецкой Народной Республике заметно подорожали продукты питания, некоторые вообще исчезли с полок. В результате многочисленных жалоб, Глава ДНР Денис Пушилин на совещании 14 декабря дал указание инициировать прокурорскую проверку государственного предприятия «Теплицы Донбасса».

— Специалисты министерства агропромышленной политики и продовольствия Республики провели выездную инспекцию на полях ГП «Теплицы Донбасса», — рассказали в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия Республики.

В ходе инспекции специалистами был проведен комплексный анализ полей и теплиц, осуществлена общая оценка состояния урожая, объемов продукции. Кроме того, имеющиеся плоды различных культур были проверены на наличие заболеваний и вредителей.

Напомним, что результаты проверки будут переданы лично Главе Республики и по её итогам будет решаться сложившаяся в ДНР ситуация.