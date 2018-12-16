После четырёх лет простоя на Старобешевской ТЭС заработал восьмой энергоблок

СЕГОДНЯ 11:25 2018-12-16T11:28:29+03:00

Такое решение было принято в связи с возросшей нагрузкой на крупнейшую электростанцию Республики

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С начала войны восьмой энергоблок Старобешевской теплоэлектростанции был законсервирован и выключен. Теперь его включили в сеть и снова заставили работать.

— В обособленном подразделении «Старобешевская ТЭС» РП «Энергия Донбасса» после четырехлетнего простоя расконсервировали и включили в сеть энергоблок № 8. Такое решение было принято после возросшей за последние несколько месяцев нагрузки на станцию, — рассказали в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

Быстрое и оперативное включение энергоблока в сеть было возможно благодаря слаженной работе сотрудников станции, а также их эффективной поддержке оборудования в период простоя.

Напомним, что Старобешевская теплоэлектростанция – крупнейшая в Донецкой Народной Республике. С марта 2015 года предприятия переведено в государственную собственность, а в его коллективе почти две с половиной тысячи человек.