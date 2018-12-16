2018-12-16T10:48:07+03:00
Политика

Контролера Ощадбанка осудили за помощь пенсионерам из ЛНР

Женщина вносила недостоверные сведения о прохождении физической идентификации
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На Луганщине осудили жительницу Старобельского района за то, что она помогала пенсионерам из ЛНР проходить идентификацию в Ощадбанке. Помогала, конечно же, не безвозмездно.

- Старший контролер-кассир одного из отделений Луганского областного управления АО «Ощадбанк» в июле 2018 провела физическую идентификацию (необходимые действия для продолжения социальных выплат) 15 внутренне перемещенным лицам – получателям пенсии без их фактического присутствия, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области. - При этом по информации Государственной пограничной службы Украины на момент идентификации указанные лица находились на «временно оккупированной территории» Луганской области (то есть в ЛНР. – Авт.) и линию разграничения не пересекали. За совершение вышеуказанных действий женщина получила неправомерную выгоду в размере 1 тыс. 500 грн.

Старобельский районный суд приговорил обвиняемую к штрафу в размере 10 тыс. 200 грн. А пенсионерам из ЛНР, скорее всего, были прекращены выплаты.

Кстати, в республиках Донбасса сплошь и рядом можно найти объявления, в которых дельцы предлагают пенсионерам за определенное вознаграждение пройти идентификацию в Ощадбанке без выезда на территорию Украины. Осужденная в Старобельске контролер-кассир была одним из звеньев в этой цепочке «услуг».

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