Советом Министров ЛНР теперь управляет Руководитель, назначаемый Председателем Совмина

СЕГОДНЯ 10:30 2018-12-16T10:30:46+03:00

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На вчерашнем заседании Совета Министров Луганской Народной Республики было принято решение о внесении изменений в Положение об аппарате Совмина Республики. Изменения касаются, в первую очередь, Министра Совета Министров.

Во-первых, согласно решению Совмина, слово «Министр» теперь заменено на слово «Руководитель», соответственно и должность теперь звучит следующим образом: Руководитель Совета Министров.

Во-вторых, изменения коснулись порядка назначения и снятия Руководителя Совмина.

— Руководитель аппарата Совета Министров назначается на должность и освобождается от должности председателем Совета Министров ЛНР, — сообщили в Совмине Республики.

Данное постановление вступает в силу с 21 декабря 2018 года.

Напомним, ранее изменения в порядок работу и формирования правительства были внесены в ДНР.