2018-12-16T09:57:48+03:00
Политика

Количество и сила обстрелов в ДНР стали значительно меньше

За минувшие сутки по территории Республики выпустили более ста боеприпасов
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинские силовики продолжают нарушать так называемое «Школьное» перемирие, ежедневно открывая огонь по территории ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 17 нарушений режима тишины со стороны Вооружённых сил Украины. Обстрелы велись на Донецком и Мариупольском направлениях.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Ясиноватая, Васильевка, Крутая Балка, Жабичево, Спартак, Донецк (аэропорт, Вольво-центр, посёлок шахты «Трудовская», Александровка), Октябрь, Ленинское, Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

По территории Республики выпустили 112 единиц боеприпасов, среди которых одиннадцать мин калибром 120 миллиметров, гранаты РПГ, СПГ, АГС, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, что за последнюю неделю ситуация на всей линии разграничения сильно обострилась, количество обстрелов в четверг и пятницу сильно возросло и количество боеприпасов, используемых для ведения огня по территории ДНР, превышало пятьсот единиц (14 декабря).

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