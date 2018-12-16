2018-12-16T09:13:45+03:00
Политика

Субботним вечером ВСУ обстреляли четыре посёлка в ЛНР

Информации о жертвах и разрушениях пока нет
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинская армия продолжает нарушать взятые на себя в Минске обязательства и вести ежедневные обстрелы в Луганской Народной Республике. За минувшие сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали населённые пункты Желобок, Калиново, Донецкий и Смелое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Все обстрелы велись вечером. Посёлок Желобок попал под огонь в 18:15. По нему стреляли из СПГ-9 и стрелкового оружия. Калинова обстреляли в 19:40 из АГС-17, СПГ-9 и крупнокалиберных пулемётов.

В 23:00 начался массированный артиллеристский обстрел посёлка Смелое. По нему выпустили 16 снарядов калибром 122 миллиметра. Посёлок Донецкий попал под миномётный огонь в 23:10. 15 мин калибром 82 миллиметра было выпущено по нему украинскими силовиками.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях в результате этих обстрелов уточняется.

Напомним, что сутками ранее, 14 декабря, Вооружённые силы Украины пять раз нарушили режим тишины, обстреляв населённые пункты Красный Яр, Золотое-5, Сокольники, Калиновка и Логвиново.

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