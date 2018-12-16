2018-12-16T08:28:37+03:00
Политика

В Константиновке елочки покрасили в розовый цвет

Так коммунальщики спасают деревца от горожан, желающих украсть под Новый год зеленых красавиц
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Так теперь выглядят константиновские зеленые красавицы. Фото: Скриншот видео ТК «Донбасс»Так теперь выглядят константиновские зеленые красавицы. Фото: Скриншот видео ТК «Донбасс»
Изменить размер текста:

В Константиновке Донецкой области работники коммунальных служб покрасили все елочки в розовый цвет.

- Чтобы не срезали в новогоднюю пору, - прокомментировал заместитель мэра Виктор Василенко.

- Все правильно сделали, потому что у нас есть такая традиция, именно накануне праздников выкапывать елочки и нести домой. Думаю, если им ничего страшного не будет, после Нового года как раз дождем умоет, – считает житель Константиновки Дмитрий.

Впрочем, у дотошных горожан возник вопрос: а не пострадают ли от краски зеленые красавицы? Но экологи заняли позицию стороннего наблюдателя.

– Елочки покрывают водо-эмульсионной краской. Это вещество, которым, я так понимаю, обрабатываются стены в жилых домах, - сказал замначальника экологической инспекции Донецкой области Андрей Ващаный. - Экологическая инспекция разрешений на такие работы не дает. В компетенцию экологической инспекции давать такого роду оценку не входит.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Контролера Ощадбанка осудили за помощь пенсионерам из ЛНР
Советом Министров ЛНР теперь управляет Руководитель, назначаемый Председателем Совмина
Количество и сила обстрелов в ДНР стали значительно меньше
Субботним вечером ВСУ обстреляли четыре посёлка в ЛНР
Свыше 450 человек из ДНР числятся в списках пропавших без вести
Кто обстрелял дома в поселке Золотое на Луганщине
Проезд в такси не подорожает из-за повышения цен на топливо
В ДНР сбили два украинских ударных беспилотника
Зачем Наев собирает данные о химически опасных объектах в Донбассе?
НМ ДНР: В Украине продолжают «промывать мозги» населению на подконтрольной им территории
Обсуждали наступление? Представитель ВС США провел совещание с украинскими командирами
Разведка ДНР: При наступлении Украина будет задействовать военный флот
Изменилось время отправления поезда Луганск-Ясиноватая
Украина стягивает к линии разграничения танки и «Грады»
Житель Артемовска подарил донецкому краеведческому музею книгу из соли
В Донецке открылась выставка местных художников и скульпторов
Украинские солдаты раскупили весь алкоголь в одном из поселков Донбасса для празднования Дня ВСУ
Жители Золотого-5 остались без газа из-за обстрела украинской армии
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Ситуация на фронте в Донбассе резко обострилась после введения военного положения на Украине
За сутки украинские военные пять раз обстреляли ЛНР - один защитник Республики погиб
ВСУ выпустили по ДНР 300 боеприпасов за сутки
Военные подразделения ДНР приведены в полную боевую готовность