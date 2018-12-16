В Константиновке елочки покрасили в розовый цвет
В Константиновке Донецкой области работники коммунальных служб покрасили все елочки в розовый цвет.
- Чтобы не срезали в новогоднюю пору, - прокомментировал заместитель мэра Виктор Василенко.
- Все правильно сделали, потому что у нас есть такая традиция, именно накануне праздников выкапывать елочки и нести домой. Думаю, если им ничего страшного не будет, после Нового года как раз дождем умоет, – считает житель Константиновки Дмитрий.
Впрочем, у дотошных горожан возник вопрос: а не пострадают ли от краски зеленые красавицы? Но экологи заняли позицию стороннего наблюдателя.
– Елочки покрывают водо-эмульсионной краской. Это вещество, которым, я так понимаю, обрабатываются стены в жилых домах, - сказал замначальника экологической инспекции Донецкой области Андрей Ващаный. - Экологическая инспекция разрешений на такие работы не дает. В компетенцию экологической инспекции давать такого роду оценку не входит.