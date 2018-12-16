2018-12-16T08:28:37+03:00
Политика

В Константиновке елочки покрасили в розовый цвет

Так коммунальщики спасают деревца от горожан, желающих украсть под Новый год зеленых красавиц
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Так теперь выглядят константиновские зеленые красавицы. Фото: Скриншот видео ТК «Донбасс»Так теперь выглядят константиновские зеленые красавицы. Фото: Скриншот видео ТК «Донбасс»
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В Константиновке Донецкой области работники коммунальных служб покрасили все елочки в розовый цвет.

- Чтобы не срезали в новогоднюю пору, - прокомментировал заместитель мэра Виктор Василенко.

- Все правильно сделали, потому что у нас есть такая традиция, именно накануне праздников выкапывать елочки и нести домой. Думаю, если им ничего страшного не будет, после Нового года как раз дождем умоет, – считает житель Константиновки Дмитрий.

Впрочем, у дотошных горожан возник вопрос: а не пострадают ли от краски зеленые красавицы? Но экологи заняли позицию стороннего наблюдателя.

– Елочки покрывают водо-эмульсионной краской. Это вещество, которым, я так понимаю, обрабатываются стены в жилых домах, - сказал замначальника экологической инспекции Донецкой области Андрей Ващаный. - Экологическая инспекция разрешений на такие работы не дает. В компетенцию экологической инспекции давать такого роду оценку не входит.

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