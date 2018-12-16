Свыше 450 человек из ДНР числятся в списках пропавших без вести

16 Дек. 08:02 2018-12-16T08:02:28+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой

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- По данным на 14 декабря 2018 года в списке лиц, пропавших без вести, числится 456 человек, возможно, они находятся в украинском плену, — отмечается в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена.

Впрочем, известно, что киевские власти удерживают 273 человека. Из них 103 человека, нахождение которых на украинской территории подтверждено. По остальным 170-ти информация отсутствует или уточняется украинской стороной. Была также получена информация об освобождении одного человека в связи с отбытием срока наказания.

В адрес омбудсмена ДНР регулярно поступают заявления о пропаже без вести. За прошедшую неделю поступило одно обращение – об исчезновении мужчины 1984 года рождения. Аппаратом уполномоченного по правам человека фиксируются случаи задержаний граждан украинскими силовиками.