2018-12-16T07:36:24+03:00
Политика

Кто обстрелял дома в поселке Золотое на Луганщине

ВСУ устроили провокацию и обвинили в обстреле Народную милицию ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Фото: Пресс-центр штаба ООСФото: Пресс-центр штаба ООС
Изменить размер текста:

Киевские силовики устроили провокацию с обстрелом нежилого дома в поселке Золотое-4, после чего обвинили Народную милицию. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Пресс-центр штаба операции объединенных сил (ООС) заявил, что 14 декабря около 16.00 военнослужащие ЛНР якобы обстреляли жилой дом в населенном пункте Золотое-4, применив стрелковое оружие, гранатометы и 30 минометных мин 82-мм калибра. В штабе ООС также отметили, что четырехэтажный жилой дом частично разрушен, никто не пострадал, но жители вынуждены его покинуть, им помогают спасатели.

- Мы официально заявляем, что подразделения Народной милиции не имеют к данному инциденту никакого отношения и придерживаются режима прекращения огня, - сказал Яков Осадчий. - Украинскими военными из 14-й бригады для проведения этой провокации был выбран нежилой дом в населенном пункте Золотое-4 и произведен его обстрел. При этом применялись специальные боеприпасы, вызывающие возгорание. На данной постановке присутствовали средства массовой информации, подконтрольные преступной киевской власти.

- В нашем распоряжении находится беспилотный летательный аппарат, принадлежащей 14-й бригаде ВСУ, сбитый нашими военнослужащими. В ходе предварительного изучения фото- и видеоматериалов установлено, что данный беспилотный летательный аппарат использовался для корректировки ведения огня по нежилому дому с целью исключения гибели мирных жителей населенного пункта Золотое-4, - добавил начальник пресс-службы.

Он не исключил, что в ближайшие дни могут последовать очередные обвинения со стороны украинского командования в адрес Народной милиции ЛНР о нарушениях режима тишины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Контролера Ощадбанка осудили за помощь пенсионерам из ЛНР
Советом Министров ЛНР теперь управляет Руководитель, назначаемый Председателем Совмина
Количество и сила обстрелов в ДНР стали значительно меньше
Субботним вечером ВСУ обстреляли четыре посёлка в ЛНР
В Константиновке елочки покрасили в розовый цвет
Свыше 450 человек из ДНР числятся в списках пропавших без вести
Проезд в такси не подорожает из-за повышения цен на топливо
В ДНР сбили два украинских ударных беспилотника
Зачем Наев собирает данные о химически опасных объектах в Донбассе?
НМ ДНР: В Украине продолжают «промывать мозги» населению на подконтрольной им территории
Обсуждали наступление? Представитель ВС США провел совещание с украинскими командирами
Разведка ДНР: При наступлении Украина будет задействовать военный флот
Изменилось время отправления поезда Луганск-Ясиноватая
Украина стягивает к линии разграничения танки и «Грады»
Житель Артемовска подарил донецкому краеведческому музею книгу из соли
В Донецке открылась выставка местных художников и скульпторов
Украинские солдаты раскупили весь алкоголь в одном из поселков Донбасса для празднования Дня ВСУ
Жители Золотого-5 остались без газа из-за обстрела украинской армии
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Ситуация на фронте в Донбассе резко обострилась после введения военного положения на Украине
За сутки украинские военные пять раз обстреляли ЛНР - один защитник Республики погиб
ВСУ выпустили по ДНР 300 боеприпасов за сутки
Военные подразделения ДНР приведены в полную боевую готовность