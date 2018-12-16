2018-12-16T07:36:24+03:00
Политика

Кто обстрелял дома в поселке Золотое на Луганщине

ВСУ устроили провокацию и обвинили в обстреле Народную милицию ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Фото: Пресс-центр штаба ООСФото: Пресс-центр штаба ООС
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Киевские силовики устроили провокацию с обстрелом нежилого дома в поселке Золотое-4, после чего обвинили Народную милицию. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Пресс-центр штаба операции объединенных сил (ООС) заявил, что 14 декабря около 16.00 военнослужащие ЛНР якобы обстреляли жилой дом в населенном пункте Золотое-4, применив стрелковое оружие, гранатометы и 30 минометных мин 82-мм калибра. В штабе ООС также отметили, что четырехэтажный жилой дом частично разрушен, никто не пострадал, но жители вынуждены его покинуть, им помогают спасатели.

- Мы официально заявляем, что подразделения Народной милиции не имеют к данному инциденту никакого отношения и придерживаются режима прекращения огня, - сказал Яков Осадчий. - Украинскими военными из 14-й бригады для проведения этой провокации был выбран нежилой дом в населенном пункте Золотое-4 и произведен его обстрел. При этом применялись специальные боеприпасы, вызывающие возгорание. На данной постановке присутствовали средства массовой информации, подконтрольные преступной киевской власти.

- В нашем распоряжении находится беспилотный летательный аппарат, принадлежащей 14-й бригаде ВСУ, сбитый нашими военнослужащими. В ходе предварительного изучения фото- и видеоматериалов установлено, что данный беспилотный летательный аппарат использовался для корректировки ведения огня по нежилому дому с целью исключения гибели мирных жителей населенного пункта Золотое-4, - добавил начальник пресс-службы.

Он не исключил, что в ближайшие дни могут последовать очередные обвинения со стороны украинского командования в адрес Народной милиции ЛНР о нарушениях режима тишины.

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