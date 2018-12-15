2018-12-15T16:11:14+03:00
Политика

Проезд в такси не подорожает из-за повышения цен на топливо

Но может подешеветь, если газ и бензин подешевеет
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Некоторых дончан заинтересовал вопрос: а не повысятся ли цены на такси из-за подорожания топлива на АЗС Республики. Управляющий одной из служб такси Роман Подкорытов заявил, что стоимость останется прежней.

- 80% наших перевозчиков, с которыми мы сотрудничаем, используют газовое топливо. Есть тенденция снижения цены на газ, поэтому на наших тарифах это никак не скажется. А если тенденция понижения цены на газ будет продолжаться, то это отразится на наших тарифах, - рассказал Роман.

Кроме этого Подкорытов подчеркнул, что цена на перевозки с снижением пошлины на топливо снизилась.

- У нас снизился тариф на 1 рубль за километр, - подчеркнул Роман Подкорытов.

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