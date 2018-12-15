Проезд в такси не подорожает из-за повышения цен на топливо
Некоторых дончан заинтересовал вопрос: а не повысятся ли цены на такси из-за подорожания топлива на АЗС Республики. Управляющий одной из служб такси Роман Подкорытов заявил, что стоимость останется прежней.
- 80% наших перевозчиков, с которыми мы сотрудничаем, используют газовое топливо. Есть тенденция снижения цены на газ, поэтому на наших тарифах это никак не скажется. А если тенденция понижения цены на газ будет продолжаться, то это отразится на наших тарифах, - рассказал Роман.
Кроме этого Подкорытов подчеркнул, что цена на перевозки с снижением пошлины на топливо снизилась.
- У нас снизился тариф на 1 рубль за километр, - подчеркнул Роман Подкорытов.