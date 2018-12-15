2018-12-15T15:39:49+03:00
Политика

В ДНР сбили два украинских ударных беспилотника

Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: пресс-служба НМ ДНРФото: пресс-служба НМ ДНР
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Сегодня над территорией Донецкой Народной Республики было сбито два ударных бесилотника ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Сегодня нашими защитниками уничтожено два ударных беспилотных летательных аппарата, типа, «квадрокоптер», - говорится в сообщении.

Один был сбит при попытке сброса взрывного устройства на жилые кварталы Трудовских, что в Петровском районе Донецка, второй – при попытке сброса гранаты на дома Южного, на Горловском направлении.

- Важно отметить, что при изучении видеоматериалов со сбитого в районе Трудовских беспилотника были установлены лица украинских боевиков, причастных к совершению военных преступлений против мирного населения в Старомихайловке, - говорит представитель НМ ДНР. - В частности, в ходе применения ударных БПЛА по жилым районам населенного пункта. Также эти бандиты причастны ко вчерашнему обстрелу с ударного БПЛА места раздачи гуманитарной помощи.

В народной милиции не исключают, что это провокация.

- Мы не исключаем, что это преступление производилось с целью последующего лживого обвинения нас обстрелах мирных жителей данного поселка, - сказал Безсонов.

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