НМ ДНР: В Украине продолжают «промывать мозги» населению на подконтрольной им территории

СЕГОДНЯ 15:25 2018-12-15T15:25:29+03:00

СБУ выпустили буклеты, в которых говорится о, якобы, открытом вторжении России

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В Народной милиции ДНР сообщили, что 11 декабря СБУ выпустила серию специальных буклетов, которые «информируют» граждан Украины о, якобы, открытом военном вторжении России.

- Причем источником так называемых «доказательств» указываются не данные той же самой СБУ, а материалы, собранные общественными активистами. Видно, что должностные лица «службы беспеки», понимают предстоящий позор от таких, якобы, «разведданных», поэтому заранее снимает с себя ответственность за распространяемую информацию, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Буклеты выпущены на украинском и английском языках. В НМ ДНР не исключают, что англоязычная версия будет распространяться между военнослужащими ограниченного контингента НАТО, который планируется к размещению на территории Украины под видом миротворцев.

- По замыслу украинских пропагандистов, подготовленные материалы должны оправдать перед иностранцами убийства мирных жителей украинскими вооруженными формированиями, в том числе и детей Донбасса, - рассказывают в Народной милиции ДНР.

Кроме этого, в оборонном ведомстве отметили, что в настоящее время украинскими СМИ, по указанию «с верху», усилено лживое обвинение наших защитников в применении, якобы, гражданского автотранспорта, в подвозе имущества военного назначения.

- Таким подлым способом украинские оккупанты пытаются оправдать будущие жертвы своих обстрелов среди мирных жителей нашей Республики, проживающие вблизи линии соприкосновения. В этом контексте по приказу Наева распространена в СМИ информация о том, что ВФУ просят списывать свои преднамеренные зверства по уничтожению гражданских транспортных средств на причастность их к НМ ДНР, - добавили в Народной милиции Республики.