2018-12-15T15:25:29+03:00
Политика

НМ ДНР: В Украине продолжают «промывать мозги» населению на подконтрольной им территории

СБУ выпустили буклеты, в которых говорится о, якобы, открытом вторжении России
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Народной милиции ДНР сообщили, что 11 декабря СБУ выпустила серию специальных буклетов, которые «информируют» граждан Украины о, якобы, открытом военном вторжении России.

- Причем источником так называемых «доказательств» указываются не данные той же самой СБУ, а материалы, собранные общественными активистами. Видно, что должностные лица «службы беспеки», понимают предстоящий позор от таких, якобы, «разведданных», поэтому заранее снимает с себя ответственность за распространяемую информацию, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Буклеты выпущены на украинском и английском языках. В НМ ДНР не исключают, что англоязычная версия будет распространяться между военнослужащими ограниченного контингента НАТО, который планируется к размещению на территории Украины под видом миротворцев.

- По замыслу украинских пропагандистов, подготовленные материалы должны оправдать перед иностранцами убийства мирных жителей украинскими вооруженными формированиями, в том числе и детей Донбасса, - рассказывают в Народной милиции ДНР.

Кроме этого, в оборонном ведомстве отметили, что в настоящее время украинскими СМИ, по указанию «с верху», усилено лживое обвинение наших защитников в применении, якобы, гражданского автотранспорта, в подвозе имущества военного назначения.

- Таким подлым способом украинские оккупанты пытаются оправдать будущие жертвы своих обстрелов среди мирных жителей нашей Республики, проживающие вблизи линии соприкосновения. В этом контексте по приказу Наева распространена в СМИ информация о том, что ВФУ просят списывать свои преднамеренные зверства по уничтожению гражданских транспортных средств на причастность их к НМ ДНР, - добавили в Народной милиции Республики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проезд в такси не подорожает из-за повышения цен на топливо
В ДНР сбили два украинских ударных беспилотника
Зачем Наев собирает данные о химически опасных объектах в Донбассе?
Обсуждали наступление? Представитель ВС США провел совещание с украинскими командирами
Разведка ДНР: При наступлении Украина будет задействовать военный флот
Изменилось время отправления поезда Луганск-Ясиноватая
Украина стягивает к линии разграничения танки и «Грады»
Житель Артемовска подарил донецкому краеведческому музею книгу из соли
В Донецке открылась выставка местных художников и скульпторов
Украинские солдаты раскупили весь алкоголь в одном из поселков Донбасса для празднования Дня ВСУ
Жители Золотого-5 остались без газа из-за обстрела украинской армии
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Ситуация на фронте в Донбассе резко обострилась после введения военного положения на Украине
За сутки украинские военные пять раз обстреляли ЛНР - один защитник Республики погиб
ВСУ выпустили по ДНР 300 боеприпасов за сутки
Военные подразделения ДНР приведены в полную боевую готовность