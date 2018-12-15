2018-12-15T15:25:29+03:00
Политика

НМ ДНР: В Украине продолжают «промывать мозги» населению на подконтрольной им территории

СБУ выпустили буклеты, в которых говорится о, якобы, открытом вторжении России
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Народной милиции ДНР сообщили, что 11 декабря СБУ выпустила серию специальных буклетов, которые «информируют» граждан Украины о, якобы, открытом военном вторжении России.

- Причем источником так называемых «доказательств» указываются не данные той же самой СБУ, а материалы, собранные общественными активистами. Видно, что должностные лица «службы беспеки», понимают предстоящий позор от таких, якобы, «разведданных», поэтому заранее снимает с себя ответственность за распространяемую информацию, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Буклеты выпущены на украинском и английском языках. В НМ ДНР не исключают, что англоязычная версия будет распространяться между военнослужащими ограниченного контингента НАТО, который планируется к размещению на территории Украины под видом миротворцев.

- По замыслу украинских пропагандистов, подготовленные материалы должны оправдать перед иностранцами убийства мирных жителей украинскими вооруженными формированиями, в том числе и детей Донбасса, - рассказывают в Народной милиции ДНР.

Кроме этого, в оборонном ведомстве отметили, что в настоящее время украинскими СМИ, по указанию «с верху», усилено лживое обвинение наших защитников в применении, якобы, гражданского автотранспорта, в подвозе имущества военного назначения.

- Таким подлым способом украинские оккупанты пытаются оправдать будущие жертвы своих обстрелов среди мирных жителей нашей Республики, проживающие вблизи линии соприкосновения. В этом контексте по приказу Наева распространена в СМИ информация о том, что ВФУ просят списывать свои преднамеренные зверства по уничтожению гражданских транспортных средств на причастность их к НМ ДНР, - добавили в Народной милиции Республики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Управлению ударными беспилотниками ВСУ обучают западные инструкторы
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном