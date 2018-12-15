2018-12-15T15:17:20+03:00
Политика

Обсуждали наступление? Представитель ВС США провел совещание с украинскими командирами

Командование ДНР не исключает, что на этой встрече обсуждались детали и сроки наступательно операции
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

Разведка народной милиции Донецкой Народной Республики зафиксировала, что в Мариуполь прибыл помощник военного атташе при посольстве США на Украине подполковник Эрик Адамс.

- В настоящее время он находится в Мариуполе, где его сопровождает командующий оперативно-тактической группировки «Восток» военный преступник Евгений Мойсюк», - сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Вчера представитель военного ведомства Америки провел закрытое совещание в штабе полка националистов с украинскими командирами ОТГ «Восток», 79, 128, 36 и 56 бригад, а также реактивных артиллерийских подразделений и батальона «Аратта».

- Мы не исключаем, что на совещании вносились коррективы по порядку и срокам проведения наступательных действий украинской группировки, - говорит Даниил Безсонов. - По нашим данным сегодня американский атташе Эрик Адамс будет работать в штабе оккупантов в Краматорске и на Горловском направлении

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Разведка ДНР: При наступлении Украина будет задействовать военный флот
Изменилось время отправления поезда Луганск-Ясиноватая
Украина стягивает к линии разграничения танки и «Грады»
Житель Артемовска подарил донецкому краеведческому музею книгу из соли
В Донецке открылась выставка местных художников и скульпторов
Украинские солдаты раскупили весь алкоголь в одном из поселков Донбасса для празднования Дня ВСУ
Жители Золотого-5 остались без газа из-за обстрела украинской армии
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Ситуация на фронте в Донбассе резко обострилась после введения военного положения на Украине
За сутки украинские военные пять раз обстреляли ЛНР - один защитник Республики погиб
ВСУ выпустили по ДНР 300 боеприпасов за сутки
Военные подразделения ДНР приведены в полную боевую готовность