СЕГОДНЯ 15:17 2018-12-15T15:17:20+03:00

Командование ДНР не исключает, что на этой встрече обсуждались детали и сроки наступательно операции

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Разведка народной милиции Донецкой Народной Республики зафиксировала, что в Мариуполь прибыл помощник военного атташе при посольстве США на Украине подполковник Эрик Адамс.

- В настоящее время он находится в Мариуполе, где его сопровождает командующий оперативно-тактической группировки «Восток» военный преступник Евгений Мойсюк», - сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Вчера представитель военного ведомства Америки провел закрытое совещание в штабе полка националистов с украинскими командирами ОТГ «Восток», 79, 128, 36 и 56 бригад, а также реактивных артиллерийских подразделений и батальона «Аратта».

- Мы не исключаем, что на совещании вносились коррективы по порядку и срокам проведения наступательных действий украинской группировки, - говорит Даниил Безсонов. - По нашим данным сегодня американский атташе Эрик Адамс будет работать в штабе оккупантов в Краматорске и на Горловском направлении