Разведка ДНР: При наступлении Украина будет задействовать военный флот

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-15T15:09:59+03:00

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По данным разведки оборонного ведомства Республики, для поддержки наступательных действий на ДНР, Украина будет использовать военно-морской флот. Об этом сообщил заместитель начальника Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Тактические группы ВМС Украины «Тритон» и «Мариуполь» находятся в районе Мариупольского порта в готовности к действию. Командирам боевых кораблей поставлена боевая задача по прикрытию наземной группировки оккупационных войск Украины с моря, - сообщил он.

Военнослужащие украинской морской пехоты прибыли под Мариуполь несколько дней назад. Сейчас они находятся в полной боевой готовности.

- В рамках подготовки командованием вооруженных формирований Украины к наступлению из Бердянска в Мариуполь прибыла колонна с техникой 503-го батальона морской пехоты: 12 грузовых автомобилей, девять бронетранспортеров, более 150 человек личного состава, – сказал Басурин.