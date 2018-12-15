2018-12-15T14:44:19+03:00
Политика

Изменилось время отправления поезда Луганск-Ясиноватая

Состав отправится на четыре минуты раньше
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

В министерстве транспорта Донецкой Народной Республики сообщили, что с понедельника, 17 декабря текущего года, будет изменено время отправления регионального пассажирского поезда сообщением Луганск-Ясиноватая.

Изменено время отправления поезда из Луганска. Теперь состав будет отправляться в 8:02. Это на четыре минуты раньше прежнего времени отправления.

- С 17 декабря 2018 года изменяется расписание региональному пассажирскому поезду № 603/604 Луганск – Ясиноватая, в одном направлении, отправлением из Луганска в 08.02 (вместо 08.06), им. Кашпарова 08.11-08.12, далее поезд следует согласно действующего расписания, - говорится в сообщении минтранса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обсуждали наступление? Представитель ВС США провел совещание с украинскими командирами
Разведка ДНР: При наступлении Украина будет задействовать военный флот
Украина стягивает к линии разграничения танки и «Грады»
Житель Артемовска подарил донецкому краеведческому музею книгу из соли
В Донецке открылась выставка местных художников и скульпторов
Украинские солдаты раскупили весь алкоголь в одном из поселков Донбасса для празднования Дня ВСУ
Жители Золотого-5 остались без газа из-за обстрела украинской армии
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Ситуация на фронте в Донбассе резко обострилась после введения военного положения на Украине
За сутки украинские военные пять раз обстреляли ЛНР - один защитник Республики погиб
ВСУ выпустили по ДНР 300 боеприпасов за сутки
Военные подразделения ДНР приведены в полную боевую готовность