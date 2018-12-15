2018-12-15T14:44:19+03:00
Политика

Изменилось время отправления поезда Луганск-Ясиноватая

Состав отправится на четыре минуты раньше
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В министерстве транспорта Донецкой Народной Республики сообщили, что с понедельника, 17 декабря текущего года, будет изменено время отправления регионального пассажирского поезда сообщением Луганск-Ясиноватая.

Изменено время отправления поезда из Луганска. Теперь состав будет отправляться в 8:02. Это на четыре минуты раньше прежнего времени отправления.

- С 17 декабря 2018 года изменяется расписание региональному пассажирскому поезду № 603/604 Луганск – Ясиноватая, в одном направлении, отправлением из Луганска в 08.02 (вместо 08.06), им. Кашпарова 08.11-08.12, далее поезд следует согласно действующего расписания, - говорится в сообщении минтранса.

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