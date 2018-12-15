2018-12-15T14:36:17+03:00
Политика

Украина стягивает к линии разграничения танки и «Грады»

Об этом сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украинские военные стягивают запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

- В Беловодске находится восемь единиц военной техники, из них пять грузовых машин с топливом и боеприпасами. У Лисичанска были зафиксированы пять танков, четыре ракетные системы залпового огня «Град» и четыре военных тягача-трала с танками Т-64, - говорит представитель оборонного ведомства Республики. - А на железнодорожную станцию в Рубежное прибыли два эшелона с танками и самоходными артиллерийскими установками, эта техника позже последовала в направлении населённого пункта Луганское.

Михаил Филипоненко также сообщил, что в Станице Луганской были замечены машины понтонно-мостового парка производства Великобритании.

- А в районе Крымского, всего в нескольких километрах от позиций Народной милиции ЛНР, украинские военные проводят инженерные работы по оборудованию новых позиций силами 10 отдельной горно-штурмовой бригады, - добавил он.

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