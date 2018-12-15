2018-12-15T13:30:31+03:00
Политика

В Донецке открылась выставка местных художников и скульпторов

Всего представлено около сотни лучших произведений известных донецких авторов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В художественном музее Донецка открылась выставка местных мастеров изобразительного искусства. Живопись и скульптура посвящена Году истории Донбасса. Всего представлено около сотни лучших произведений известных донецких авторов. Об этом сообщили в министерстве культуры ДНР.

- Участников выставки объединяет одно общее качество: средствами изобразительного искусства отразить наш неповторимый край и жизнь наших земляков в разные годы, их устремления и идеалы, - сообщили в культурном ведомстве.

На открытие выставки приехал и почётный представитель Донецкой Народной Республики во Франции Файяр Юбер.

Директор музея надежна Анищенко отметила, что эта выставка примечательна гармоничным сочетанием.

- Примечательной особенностью этой выставки является гармоничное сочетание традиционного реалистического искусства и авангарда, отличающегося поиском новых, необычных средств выражения и форм произведения, - сказала она.

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