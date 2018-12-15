В Донецке открылась выставка местных художников и скульпторов
В художественном музее Донецка открылась выставка местных мастеров изобразительного искусства. Живопись и скульптура посвящена Году истории Донбасса. Всего представлено около сотни лучших произведений известных донецких авторов. Об этом сообщили в министерстве культуры ДНР.
- Участников выставки объединяет одно общее качество: средствами изобразительного искусства отразить наш неповторимый край и жизнь наших земляков в разные годы, их устремления и идеалы, - сообщили в культурном ведомстве.
На открытие выставки приехал и почётный представитель Донецкой Народной Республики во Франции Файяр Юбер.
Директор музея надежна Анищенко отметила, что эта выставка примечательна гармоничным сочетанием.
- Примечательной особенностью этой выставки является гармоничное сочетание традиционного реалистического искусства и авангарда, отличающегося поиском новых, необычных средств выражения и форм произведения, - сказала она.