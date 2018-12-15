2018-12-15T13:12:59+03:00
Политика

Украинские солдаты раскупили весь алкоголь в одном из поселков Донбасса для празднования Дня ВСУ

Об этом правоохранителям Республики на горячую линию сообщил один из местных жителей
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В поселке Боровеньки, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса, военнослужащие Вооруженных сил Украины раскупили всю алкогольную продукцию, даже самогон у посельчан. Спиртное им нужно было для празднования Дня ВСУ. Об этом на горячую линию МВД ЛНР сообщил один из местных жителей.

– У меня обычно всегда бутылка в буфете стоит, нам доктор в районе посоветовал компрессы делать, если суставы болят, - рассказывает пенсионер. - А вы знаете, какая погода стояла: суставы крутило – ходить не мог.

Жена мужчины делала несколько компрессов мужу, и все спиртное закончилось.

В обед снова стало крутить, а компресс не из чего делать. Так моя старуха и всё село обмотала – нигде ни водки, ни самогона найти не могла, - говорит мужчина. - К кому не придёт – говорят, что всё военные разобрали. Какой-то двенадцатый ОПОО здесь у нас стоит. Так они вчера и гуляли, праздник свой отмечали. А я ходить не мог.

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