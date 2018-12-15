2018-12-15T13:00:33+03:00
Политика

Жители Золотого-5 остались без газа из-за обстрела украинской армии

Об этом сообщили в МЧС ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины населенного пункта Золотое-5 были повреждены газовые коммуникации. Несколько семей остались без газоснабжения. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

- В результате обстрела территории Республики поврежден газопровод среднего давления диаметром 57 мм. Без газоснабжения (остались): населенный пункт Золотое–5, улица Почтовая, (дома) № 6, 9, - сообщили в спасательном ведомстве.

Напомним, ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Огонь ввели из различного вооружения. А в ДНР режим прекращения огня был нарушен 22 раза.

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