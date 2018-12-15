Жители Золотого-5 остались без газа из-за обстрела украинской армии
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины населенного пункта Золотое-5 были повреждены газовые коммуникации. Несколько семей остались без газоснабжения. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.
- В результате обстрела территории Республики поврежден газопровод среднего давления диаметром 57 мм. Без газоснабжения (остались): населенный пункт Золотое–5, улица Почтовая, (дома) № 6, 9, - сообщили в спасательном ведомстве.
Напомним, ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Огонь ввели из различного вооружения. А в ДНР режим прекращения огня был нарушен 22 раза.