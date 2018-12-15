2018-12-15T12:53:01+03:00
Политика

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что вооруженные формирования Украины пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Боеприпасы были выпущены по пяти населенным пунктам ЛНР.

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Логвиново, Сокольники, Калиновка и Красный Яр, - сообщили в оборонном ведомстве.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Тем временем, ВСУ 22 раза за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР.

Под огнем оказались: Горловка, ее поселки – шахты им. Гагарина и шахты 6/7, Доломитное, Зайцево и Широкая Балка; Ясиноватая, прилегающие к ней села Васильевка, Минеральное, Каштановое и Крутая Балка; территория бывшего столичного аэропорта, село Спартак, поселки Александровка, Старомихайловка и шахты Трудовская на окраинах и в окрестностях Донецка; села Ленинское и Саханка на юге ДНР.

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