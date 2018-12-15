2018-12-15T10:41:02+03:00
Политика

Ситуация на фронте в Донбассе резко обострилась после введения военного положения на Украине

Об этом рассказали военнослужащие Луганской Народной Республики
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

После введения на Украине военного положения ВСУ начали резко обострять обстановку в зоне так называемой «операции объединенных сил». Об этом заявили военнослужащие Луганской Народной Республики.

- После введения военного положения ситуация обострилась. ВСУ значительно нарастили провокации, - заявил на передовых позициях официальный представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко. – Несмотря на это, наши военные знают, как правильно выполнять задачи, не нарушая Минские соглашения.

- После введения военного положения очень сильно и резко участились обстрелы. Противник провоцирует нас на ответный огонь, но мы огонь не открываем и на провокации не поддаемся, - заявил командир одного из подразделений Народной милиции.

Напомним, что 26 ноября в Украине ввели военное положение сроком на 30 дней в десяти областях Украины, включая Луганскую и Донецкую.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
НМ ДНР: В Украине продолжают «промывать мозги» населению на подконтрольной им территории
Обсуждали наступление? Представитель ВС США провел совещание с украинскими командирами
Разведка ДНР: При наступлении Украина будет задействовать военный флот
Изменилось время отправления поезда Луганск-Ясиноватая
Украина стягивает к линии разграничения танки и «Грады»
Житель Артемовска подарил донецкому краеведческому музею книгу из соли
В Донецке открылась выставка местных художников и скульпторов
Украинские солдаты раскупили весь алкоголь в одном из поселков Донбасса для празднования Дня ВСУ
Жители Золотого-5 остались без газа из-за обстрела украинской армии
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
За сутки украинские военные пять раз обстреляли ЛНР - один защитник Республики погиб
ВСУ выпустили по ДНР 300 боеприпасов за сутки
Военные подразделения ДНР приведены в полную боевую готовность