Ситуация на фронте в Донбассе резко обострилась после введения военного положения на Украине

15 Дек. 10:41 2018-12-15T10:41:02+03:00

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После введения на Украине военного положения ВСУ начали резко обострять обстановку в зоне так называемой «операции объединенных сил». Об этом заявили военнослужащие Луганской Народной Республики.

- После введения военного положения ситуация обострилась. ВСУ значительно нарастили провокации, - заявил на передовых позициях официальный представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко. – Несмотря на это, наши военные знают, как правильно выполнять задачи, не нарушая Минские соглашения.

- После введения военного положения очень сильно и резко участились обстрелы. Противник провоцирует нас на ответный огонь, но мы огонь не открываем и на провокации не поддаемся, - заявил командир одного из подразделений Народной милиции.

Напомним, что 26 ноября в Украине ввели военное положение сроком на 30 дней в десяти областях Украины, включая Луганскую и Донецкую.