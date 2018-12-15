2018-12-15T10:25:48+03:00
Политика

За сутки украинские военные пять раз обстреляли ЛНР - один защитник Республики погиб

Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов
Никита МАКАРЕНКОВ
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За прошедшие сутки ВСУ пять раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики. Под огнем оказались районы Золотого-5, сел Логвиново, Сокольники, Калиновка и Красный Яр.

- В результате обстрела со стороны ВСУ один военнослужащий Народной милиции получил ранение, несовместимое с жизнью, - сообщают в оборонном ведомстве ЛНР.

Украинские военные применяли 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23-2, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

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