За сутки украинские военные пять раз обстреляли ЛНР - один защитник Республики погиб

15 Дек. 10:25 2018-12-15T10:25:48+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки ВСУ пять раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики. Под огнем оказались районы Золотого-5, сел Логвиново, Сокольники, Калиновка и Красный Яр.

- В результате обстрела со стороны ВСУ один военнослужащий Народной милиции получил ранение, несовместимое с жизнью, - сообщают в оборонном ведомстве ЛНР.

Украинские военные применяли 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23-2, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.