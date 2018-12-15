ВСУ выпустили по ДНР 300 боеприпасов за сутки

15 Дек. 10:16 2018-12-15T10:16:35+03:00

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Руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что за прошедшие сутки ВСУ 22 раза нарушили режим прекращения огня.

- Общее количество примененных боеприпасов – 303 единицы, - сообщил Якубов. - При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Под огнем оказались: Горловка, ее поселки – шахты им. Гагарина и шахты 6/7, Доломитное, Зайцево и Широкая Балка; Ясиноватая, прилегающие к ней села Васильевка, Минеральное, Каштановое и Крутая Балка; территория бывшего столичного аэропорта, село Спартак, поселки Александровка, Старомихайловка и шахты Трудовская на окраинах и в окрестностях Донецка; села Ленинское и Саханка на юге ДНР.