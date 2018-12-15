2018-12-15T01:43:20+03:00
Политика

Военные подразделения ДНР приведены в полную боевую готовность

Об этом заявил Эдуард Басурин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Все воинские части приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины, наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами, - сообщил замкомандующего оперативным командованием Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Позиции дооборудовали в инженерном отношении таким образом, что укрепления позволяют безопасно находиться в них даже при точном попадании нескольких 152-мм артиллерийских боеприпасов. На танкоопасных направлениях нами установлены необходимые инженерные заграждения и вырыты противотанковые рвы, не позволяющие бронетехнике врага не то что двигаться в нашу сторону, но даже вести прицельный огонь.

- Все противотанковые подразделения обеспечены необходимым количеством противотанковых ракетных комплексов, позволяющих сдержать до двух танковых бригад ВСУ, - рассказывает Басурин.- Артиллерийские подразделения в готовности выдвинуться на заблаговременно подготовленные позиции и вести огонь по наступающему врагу. С подразделениями проведены тренировки по выводу боевой техники из под обстрела.

Критически важные объекты усилены средствами ПВО.

- Проведен комплекс мероприятий по рассредоточению запаса материальных средств, а также созданию схронов вооружения и боеприпасов на всей территории Республики для ведения тотального сопротивления. Враг ни на метр не продвинется на нашу землю, - подчеркнул Басурин.

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