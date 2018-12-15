ОБСЕ не досчиталась больше полусотни украинской военной техники в хранилище под Луганском

15 Дек. 01:37 2018-12-15T01:37:11+03:00

Об этом сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко

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54 единицы военной техники ВСУ недосчитали на местах хранения международные наблюдатели ОБСЕ.

- Украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение Минских соглашений находятся вблизи линии соприкосновения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах миссии ОБСЕ, - сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР

Михаил Филипоненко. - На этой неделе вне мест хранения зафиксировано: пять противотанковых пушек «Рапира»; семь 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 «Лягушка»; 12 120-мм минометов «Молот»; восемь 120-мм минометов «Сани»; четыре 152-мм буксируемых гаубицы, 15 танков; три зенитно-ракетных комплекса «Оса»

По его словам, большая часть перечисленного вооружения используется подразделениями ВСУ при обстрелах территории ЛНР.

Кстати, месяц назад стало известно, что украинское командование разработало методичку, чтобы умело прятать технику от ОБСЕ.

- В наши руки попал документ, в котором расписано, что должны делать украинские военные, чтобы скрыть технику, находящуюся вблизи линии соприкосновения, и беспилотники миссии ОБСЕ не могли её увидеть, - заявил тогда замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.