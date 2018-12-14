2018-12-14T23:00:10+03:00
Происшествия

В Донецке мужчина прыгнул в Кальмиус, а перед смертью покурил

Увы, он не рассчитал свои силы и до берега не доплыл
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Тот самый мост, с которого прыгал мужчина. Фото: соцсетиТот самый мост, с которого прыгал мужчина. Фото: соцсети
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Инцидент произошел в Донецке на мосту через реку Кальмиус по проспекту Ильича. В пятницу около 21.00 в воду с моста прыгнул неизвестный мужчина. На данный момент в Донецке -2°C и река еще не замерзла по всей поверхности. Мотивы такого странного поступка неизвестны, но вряд ли человек желал утонуть. Об этом говорят свидетели.

- Он прыгнул с моста в воду, а потом подплыл к опорам моста и люди ему на палке протянули пачку сигарет, звали его вылазить, уговаривали не чудить, вызвали спасателей, - рассказали "Комсомолке" свидетели. - Но он покурил и поплыл на берег. Там его ждала мать, кричала ему. Он плыл некоторое время, там льда не было, а потом исчез. Наверное, переоценил свои возможности.

Спасатели, прибывшие на место, обнаружили бездыханное тело мужчины. Увы, спасти его не удалось. Погибшему было 29 лет. Мать сказала, что он не дожил месяц до своего 30-летия. Мотивы поступка мужчины, как и его состояние на момент прыжка пока неизвестны.

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